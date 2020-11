Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela tutto: ecco chi entrerà nella casa (Di lunedì 23 novembre 2020) Alfonso Signorini è ospite di GF VIP Party il programma web sul noto reality e svela importanti anticipazioni sul futuro del Grande Fratello Vip. Grande Fratello Vip 5Imposta immagine in evidenza Entreranno una decisa di concorrenti nelle prossime settimane: “I nostri vecchi protagonisti si sentiranno un po’ incattiviti nei loro confronti” ha anticipato Alfonso Signorini al GF VIP Party, dove ha rivelato: “Le tensioni si inaspriranno, ne vedremo delle belle, anzi delle bellissime.” Il noto conduttore prima della diretta della nuova puntata ha voluto raccontare qualche indizio su quello che accadrà nei prossimi settimane. Tra la sorpresa di Annie Mezzola e Awed, Signorini ha rivelato maggiori ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)è ospite di GF VIP Party il programma web sul noto reality eimportanti anticipazioni sul futuro delVip.Vip 5Imposta immagine in evidenza Entreranno una decisa di concorrenti nelle prossime settimane: “I nostri vecchi protagonisti si sentiranno un po’ incattiviti nei loro confronti” ha anticipatoal GF VIP Party, dove ha rivelato: “Le tensioni si inaspriranno, ne vedremo delle belle, anzi delle bellissime.” Il noto conduttore prima della diretta della nuova puntata ha voluto raccontare qualche indizio su quello che accadrà nei prossimi settimane. Tra la sorpresa di Annie Mezzola e Awed,ha rivelato maggiori ...

