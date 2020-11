Dopo soli 20 colpi di testa un calciatore non supera i test per la commozione cerebrale (Di lunedì 23 novembre 2020) In Inghilterra passano ai fatti. Subito. Il dramma della demenza accostata al calcio, in particolare come risultato sul lungo periodo di carriere passate a colpire un pallone di testa, merita una presa di posizione immediata e non una lunga campagna che arrivi chissà dove. Per cui l’Associazione dei calciatori professionisti ha intenzione di formulare nuovi protocolli già per questa stagione. In un’intervista al Daily Telegraph, il presidente della PFA Ben Purkiss ha affermato l’Inghilterra diventerà il ??primo paese a limitare formalmente i colpi di testa in allenamento. Il PFA vuole anche coinvolgere due dei più feroci critici del sindacato, Dawn Astle e Chris Sutton, in un nuovo gruppo consultivo sulla problema demenza. Il PFA intende ora incontrare rapidamente esperti medici e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) In Inghilterra passano ai fatti. Subito. Il dramma della demenza accostata al calcio, in particolare come risultato sul lungo periodo di carriere passate are un pallone di, merita una presa di posizione immediata e non una lunga campagna che arrivi chissà dove. Per cui l’Associazione dei calciatori professionisti ha intenzione di formulare nuovi protocolli già per questa stagione. In un’intervista al Daily Telegraph, il presidente della PFA Ben Purkiss ha affermato l’Inghilterra diventerà il ??primo paese a limitare formalmente idiin allenamento. Il PFA vuole anche coinvolgere due dei più feroci critici del sindacato, Dawn Astle e Chris Sutton, in un nuovo gruppo consultivo sulla problema demenza. Il PFA intende ora incontrare rapidamente esperti medici e ...

