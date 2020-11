Crisanti non fa dietrofront sul vaccino: "Serve trasparenza. Su di me inferno mediatico" (Di lunedì 23 novembre 2020) Le sue affermazioni sul vaccino anti-Covid hanno sollevato un vespaio, con prese di posizioni ufficiali anche da parte del Comitato tecnico scientifico e dell’Agenzia del farmaco. Ma Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova, ribadisce nuovamente il concetto in una lettera al Corriere della Sera. “Sono a favore del vaccino, ma Serve la massima trasparenza” afferma il virologo. ?Ho formulato un concetto di buon senso che non esprimeva alcun giudizio negativo sulla bontà del vaccino né tantomeno metteva in discussione la validità della vaccinazione come il mezzo più efficace per prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili?, scrive Crisanti, spiegando le proprie recenti dichiarazioni a Focus life nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Le sue affermazioni sulanti-Covid hanno sollevato un vespaio, con prese di posizioni ufficiali anche da parte del Comitato tecnico scientifico e dell’Agenzia del farmaco. Ma Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia all’Università di Padova, ribadisce nuovamente il concetto in una lettera al Corriere della Sera. “Sono a favore del, mala massima” afferma il virologo. ?Ho formulato un concetto di buon senso che non esprimeva alcun giudizio negativo sulla bontà delné tantomeno metteva in discussione la validità della vaccinazione come il mezzo più efficace per prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili?, scrive, spiegando le proprie recenti dichiarazioni a Focus life nelle ...

