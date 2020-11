Calciomercato Juventus, aria di svolta: addio ad un centrocampista (Di lunedì 23 novembre 2020) La Juventus si dovrà preparare a due sessioni molto intense di Calciomercato che non riguardano solo il mercato in entrata. Nelle ultime ore il mercato in uscita si è arricchito di nomi: Sami Khedira deve ancora trovare l’accordo con la società per la risoluzione del contratto, Paulo Dybala potrebbe essere un’ottima pedina di scambio e le big europee ci pensano, Cristiano Ronaldo ha un ingaggio pesante, è fondamentale, però l’età avanza anche per lui. Fabio Paratici avrà molto su cui lavorare, l’ultimo nome tra i possibili partenti riguarda uno dei giovani più promettenti dei Campioni d’Italia in carica. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l'Atletico LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella Juventus Rodrigo Bentancur, ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Lasi dovrà preparare a due sessioni molto intense diche non riguardano solo il mercato in entrata. Nelle ultime ore il mercato in uscita si è arricchito di nomi: Sami Khedira deve ancora trovare l’accordo con la società per la risoluzione del contratto, Paulo Dybala potrebbe essere un’ottima pedina di scambio e le big europee ci pensano, Cristiano Ronaldo ha un ingaggio pesante, è fondamentale, però l’età avanza anche per lui. Fabio Paratici avrà molto su cui lavorare, l’ultimo nome tra i possibili partenti riguarda uno dei giovani più promettenti dei Campioni d’Italia in carica. LEGGI ANCHE:, Dybala protagonista sul mercato: scambio con l'Atletico LEGGI ANCHE:, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaRodrigo Bentancur, ...

calciomercatoit : ??#Juventus - Emergenza difesa: le mosse di #Pirlo per il #Ferencvaros ??via @GiokerMusso - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: “Se ne va a gennaio” - TUTTOJUVE_COM : Futuro in bilico per Dybala: il Real Madrid offre 30 milioni più Isco alla Juventus - cmercatoweb : ?????? #Juventus e #Milan, possibile colpo dalla Spagna: arriva l’assist - infoitsport : Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo | Fissato il prezzo! -