Oggi si registrano 28 337 casi e 562 morti

(Di domenica 22 novembre 2020) AGI - Sono 28.337 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 34.767registrati ieri, ma con quasi 50.000 tamponi in meno (ieri ne sono stati effettuati 237.225). Il tasso di positività è 15,01%, in aumento rispetto al 14,6% di ieri. Sono 562 le persone decedute nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19. Ieri i decessi erano stati 692.