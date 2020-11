Snam pianta prima albero di una foresta dedicata ai dipendenti (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Con la piantumazione nella sede di San Donato Milanese del primo albero, prende vita Snamwood, la foresta di Snam. L'iniziativa è promossa insieme ad Arbolia, la società benefit nata dalla collaborazione tra Snam e Cdp per realizzare aree verdi nei territori italiani al fine di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l'assorbimento delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell'aria tramite l'abbattimento degli inquinanti. La data scelta non è casuale, il 21 novembre è infatti la Giornata nazionale degli alberi e il carpino, specie autoctona della Pianura Padana, piantato a San Donato sarà solo il primo degli oltre tremila alberi della foresta che nascerà nel 2021 e che l'azienda dedicherà a tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Con la piantumazione nella sede di San Donato Milanese del primo, prende vitawood, ladi. L'iniziativa è promossa insieme ad Arbolia, la società benefit nata dalla collaborazione trae Cdp per realizzare aree verdi nei territori italiani al fine di contribuire al contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l'assorbimento delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell'aria tramite l'abbattimento degli inquinanti. La data scelta non è casuale, il 21 novembre è infatti la Giornata nazionale degli alberi e il carpino, specie autoctona della Pianura Padana,to a San Donato sarà solo il primo degli oltre tremila alberi dellache nascerà nel 2021 e che l'azienda dedicherà a tutte le ...

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, Snam oggi pianterà nella propria sede a San Donato Milanese il primo albero di una foresta di oltre 3mila piante che nascerà nel 2021 e che l’aziend ...

La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita dal Ministero dell’Ambiente al fine di valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo.

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, Snam oggi pianterà nella propria sede a San Donato Milanese il primo albero di una foresta di oltre 3mila piante che nascerà nel 2021 e che l’aziend ...La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita dal Ministero dell’Ambiente al fine di valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo.