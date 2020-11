Maltempo, violento nubifragio su Crotone: strade allagate e persone bloccate in auto. “La nostra città è in ginocchio, restate in casa” (Di sabato 21 novembre 2020) “C’è acqua ovunque, è dura. Molto dura, la nostra città è in ginocchio“. Così il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha commentato i disagi e i danni provocati da oltre 300 millimetri di pioggia che in appena un’ora si sono abbattuti sulla città calabrese facendo scattare l’emergenza Maltempo in tutta la provincia. Vigili del Fuoco e Protezione civile sono stati mobilitati già dalle prime ore del mattino con centinaia di interventi per disagi, allagamenti e per liberare alcune persone rimaste bloccate nelle loro auto. Un nubifragio così violento che ha ricordato ai cittadini l’alluvione del 1996 che causò sei vittime e danni per milioni di euro. Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) “C’è acqua ovunque, è dura. Molto dura, laè in“. Così il sindaco di, Vincenzo Voce, ha commentato i disagi e i danni provocati da oltre 300 millimetri di pioggia che in appena un’ora si sono abbattuti sullacalabrese facendo scattare l’emergenzain tutta la provincia. Vigili del Fuoco e Protezione civile sono stati mobilitati già dalle prime ore del mattino con centinaia di interventi per disagi, allagamenti e per liberare alcunerimastenelle loro. Uncosìche ha ricordato ai cittadini l’alluvione del 1996 che causò sei vittime e danni per milioni di euro. Al momento non si registrano feriti ma la situazione meteo ...

