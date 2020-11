Lady Diana, l’appello a Harry per far pace con William (Di sabato 21 novembre 2020) A riunire Harry e William, dopo la crisi causata dall’arrivo in famiglia di Meghan Markle, potrebbe essere Lady Diana. Sono trascorsi 25 anni da quando a principessa del Galles rilasciò una delle sue interviste più famose. Era il 1995 quando Lady D raccontò per la prima volta i tradimenti di Carlo e la relazione del marito con Camilla Parker Bowles pronunciando la celebre frase: “Eravamo in tre in quel matrimonio”. Le dichiarazioni di Diana avrebbero causato un vero e proprio terremoto nella Royal Family, creando una spaccatura insanabile con la Regina. Poco dopo la Sovrana ordinò al figlio di ufficializzare la separazione con il divorzio e per la madre di William e Harry iniziò un periodo difficile, segnato dalle ostilità subite a Palazzo e dalle ... Leggi su dilei (Di sabato 21 novembre 2020) A riunire, dopo la crisi causata dall’arrivo in famiglia di Meghan Markle, potrebbe essere. Sono trascorsi 25 anni da quando a principessa del Galles rilasciò una delle sue interviste più famose. Era il 1995 quandoD raccontò per la prima volta i tradimenti di Carlo e la relazione del marito con Camilla Parker Bowles pronunciando la celebre frase: “Eravamo in tre in quel matrimonio”. Le dichiarazioni diavrebbero causato un vero e proprio terremoto nella Royal Family, creando una spaccatura insanabile con la Regina. Poco dopo la Sovrana ordinò al figlio di ufficializzare la separazione con il divorzio e per la madre diiniziò un periodo difficile, segnato dalle ostilità subite a Palazzo e dalle ...

