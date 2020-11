ATP Finals 2020, Daniil Medvedev sconfigge in rimonta Rafael Nadal e raggiunge da imbattuto la Finale (Di domenica 22 novembre 2020) Sarà il russo Daniil Medvedev (n.4 del mondo) ad affrontare nella Finale delle ATP Finals 2020 di Londra (Gran Bretagna) l’austriaco Dominic Thiem (n.3 del ranking). Il russo ha infatti sconfitto in rimonta il n.2 ATP Rafael Nadal per 3-6 7-6 (4) 6-3, sfatando il tabù rappresentato dall’iberico, contro cui aveva sempre perso nei tre precedenti. Una sfida molto tirata, durata 2 ore e 37 minuti, nella quale Rafa ha avuto anche la chance per chiuderla nella seconda frazione, salvo poi perdersi e consentire al russo di risalire la china. Medvedev, dunque, affronterà Thiem nel remake della semiFinale degli US Open 2020 favorevole all’austriaco, con quest’ultimo che è in vantaggio nello storico (3-1). Nel ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Sarà il russo(n.4 del mondo) ad affrontare nelladelle ATPdi Londra (Gran Bretagna) l’austriaco Dominic Thiem (n.3 del ranking). Il russo ha infatti sconfitto inil n.2 ATPper 3-6 7-6 (4) 6-3, sfatando il tabù rappresentato dall’iberico, contro cui aveva sempre perso nei tre precedenti. Una sfida molto tirata, durata 2 ore e 37 minuti, nella quale Rafa ha avuto anche la chance per chiuderla nella seconda frazione, salvo poi perdersi e consentire al russo di risalire la china., dunque, affronterà Thiem nel remake della semidegli US Openfavorevole all’austriaco, con quest’ultimo che è in vantaggio nello storico (3-1). Nel ...

