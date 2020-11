Tragedia Torino: pm chiede che la sindaca Appendino venga condannata (Di venerdì 20 novembre 2020) Il pm chiamato a giudicare sui fatti di Piazza San Carlo a Torino ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per il sindaco Appendino. Piazza San Carlo: chiesta condanna a 1 anno e 8 mesi per Appendino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Il pm chiamato a giudicare sui fatti di Piazza San Carlo aha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per il sindaco. Piazza San Carlo: chiesta condanna a 1 anno e 8 mesi persu Notizie.it.

Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, Aurora, 2 anni raggiunta da un colpo di pistola sparat… - SALVATOREGIOAC2 : Tragedia Piazza San Carlo a Torino, chiesti un anno e 8 mesi per la sindaca Appendino - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: Tragedia Piazza San Carlo a #Torino, chiesti un anno e 8 mesi per la sindaca #Appendino - louiscyfere : Tragedia Piazza San Carlo a Torino, chiesti un anno e 8 mesi per la sindaca Appendino - Rom_Lisa : RT @lo_spiffero: Un anno e otto mesi di carcere per Appendino. Questa la richiesta dell'accusa per la tragedia di piazza San Carlo a Torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Torino Tragedia a Torino: uomo si toglie la vita gettandosi nel Po TorinoToday Tragedia di Piazza San Carlo: chiesti 20 mesi per la Appendino

Era la sera del 3 giugno 2017, quando, durante la finale di Champions League, proiettata su un maxi schermo in piazza San Carlo a Torino, 4 persone spruzzarono dello spray al peperoncino, scatenando ...

Appendino: chiesti un anno e otto mesi per piazza San Carlo

Un anno e otto mesi. E’ la condanna richiesta dal Procuratore aggiunto di Torino Vincenzo Pacileo per Chiara Appendino in relazione a i tragici fatti di piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017. Que ...

Era la sera del 3 giugno 2017, quando, durante la finale di Champions League, proiettata su un maxi schermo in piazza San Carlo a Torino, 4 persone spruzzarono dello spray al peperoncino, scatenando ...Un anno e otto mesi. E’ la condanna richiesta dal Procuratore aggiunto di Torino Vincenzo Pacileo per Chiara Appendino in relazione a i tragici fatti di piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017. Que ...