La Svezia e la strategia no lockdown: 7.240 contagi in 24 ore, è boom di positivi

LEGGI ANCHE: Mamma e due figli muoiono di Covid a distanza di qualche giorno: comunità sotto choc Natale al tempo del Covid: uno sguardo alle feste nelle città europee La Svezia ha registrato il record di nuovi casi con 7.240 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'Agenzia per la Salute. I decessi sono L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

