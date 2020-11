Godin e Nandez out: Di Francesco pronto a reiventare il Cagliari (Di venerdì 20 novembre 2020) In casa Cagliari è emergenza in vista del ritorno in campo dopo la sosta delle Nazionali. Domani sera i rossoblu saranno chiamati a scendere in campo contro i campioni d’Italia in carica della Juventus, all’Allianz Stadium. Un impegno a dir poco complicato che, viste le svariate assenze all’interno della rosa sarda, diventa quasi proibitivo per gli uomini di Eusebio Di Francesco. Le notizie dell’ultima ora non sono positive: è risultato positivo al Covid-19, al rientro dalla Nazionale, Diego Godin, calciatore dell’Uruguay. Il connazionale Nahitan Nandez, nonostante il tampone negativo, sarà fuori in modo precauzionale. I sardi dovranno fare di necessità virtù ed il tecnico ex Roma è pronto a puntare su altri calciatori che dovranno trascinare la squadra. Cagliari, a Torino senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) In casaè emergenza in vista del ritorno in campo dopo la sosta delle Nazionali. Domani sera i rossoblu saranno chiamati a scendere in campo contro i campioni d’Italia in carica della Juventus, all’Allianz Stadium. Un impegno a dir poco complicato che, viste le svariate assenze all’interno della rosa sarda, diventa quasi proibitivo per gli uomini di Eusebio Di. Le notizie dell’ultima ora non sono positive: è risultato positivo al Covid-19, al rientro dalla Nazionale, Diego, calciatore dell’Uruguay. Il connazionale Nahitan, nonostante il tampone negativo, sarà fuori in modo precauzionale. I sardi dovranno fare di necessità virtù ed il tecnico ex Roma èa puntare su altri calciatori che dovranno trascinare la squadra., a Torino senza ...

