Dicembre, un inizio turbolento di difficile lettura (Di venerdì 20 novembre 2020) Dovendo basare le previsioni meteo sull'osservazione e l'interpretazione dei modelli matematici, non possiamo esimerci dal dirvi che il trend d'inizio Dicembre è quanto mai nebuloso. I colleghi hanno già parlato di alcuni indici descrittivi (vedi NAO e AO) così come la genesi del gelo russo. In questa sede, invece, cerchiamo di provare a mettere insieme tutti gli elementi modellistici a nostra disposizione e da lì provare a stilare una previsione. inizio Dicembre, allorquando l'Inverno esordirà sul calendario meteorologico, proporrà – a livello continentale – un'evidente contrapposizione tra depressioni atlantiche e un bel serbatoio d'aria fredda sull'Europa orientale. Come inizierà Dicembre? Le Alte Pressioni, soprattutto l'Alta delle Azzorre, potrebbero defilarsi un po' ed anzi, non è da ...

