Salto con gli sci, programma Wisla 2020: date, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 19 novembre 2020) Il programma della tappa di Wisla, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Salto con gli sci. Comincia dalla Polonia l’avventura dei saltatori per questa stagione così particolare, che, almeno all’inizio, verrà inevitabilmente condizionata dalla pandemia in corso in tutto il mondo. Il weekend partirà venerdì 20 novembre con le qualificazioni del singolare maschile dal trampolino HS184 alle ore 18. Sabato 21, alle 16, andrà in scena la gara a squadre, mentre domenica 22 al medesimo orario si disputerà la fase finale del singolare. Le gare saranno visibili in diretta tv su Eurosport e in streaming sul portale Eurosport Player. Sportface.it seguirà il weekend con aggiornamenti giorno per giorno. IL programma COMPLETO Venerdì 20 novembre 18:00 – ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildella tappa di, valevole per la Coppa del Mondo/2021 dicon gli sci. Comincia dalla Polonia l’avventura dei saltatori per questa stagione così particolare, che, almeno all’inizio, verrà inevitabilmente condizionata dalla pandemia in corso in tutto il mondo. Il weekend partirà venerdì 20 novembre con le qualificazioni del singolare maschile dal trampolino HS184 alle ore 18. Sabato 21, alle 16, andrà in scena la gara a squadre, mentre domenica 22 al medesimoo si disputerà la fase finale del singolare. Le gare saranno visibili intv su Eurosport e insul portale Eurosport Player. Sportface.it seguirà il weekend con aggiornamenti giorno per giorno. ILCOMPLETO Venerdì 20 novembre 18:00 – ...

