Rivian - Lo sbarco in Europa è previsto nel 2022

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 19 novembre 2020) Lainizierà a consegnare i suoi primissimi modelli soltanto nel 2021, ma sta già pensando al futuro. Il pick-up R1T e la R1S saranno inizialmente proposti soltanto negli Stati Uniti, ma l'ad e fondatore della Casa, R.J. Scaringe, ha confermato alla Reuters che a partire dalverranno realizzati anche allestimenti dedicati all'Asia ed all'della Suv R1S. Altri modelli più accessibili andranno poi ad arricchire la gamma. Produrre fuori dagli USA per crescere. Laha in programma lo sviluppo di vetture più piccole ed economiche, ma la crescita passerà soprattutto da uno sviluppo della logistica: per il momento, infatti, la produzione risiede esclusivamente negli Stati Uniti, e solo con l'apertura di fabbriche localizzate sarà possibile far crescere esponenzialmente le vendite. Nel frattempo, ...