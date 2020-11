F1, Sebastian Vettel: “Rivedo me stesso in Charles Leclerc. Sarò sempre contento dei suoi risultati” (Di giovedì 19 novembre 2020) Sebastian Vettel ha conquistato il terzo posto nel GP di Turchia 2020 andato in scena domenica scorsa sul circuito di Istanbul. Il pilota della Ferrari è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in stagione, grazie al sorpasso sul compagno di squadra Charles Leclerc nelle ultimissime curve del giro conclusivo. L’annata agonistica del tedesco è stata tutt’altro che esaltante, anche a causa delle evidenti lacune tecniche della monoposto di Maranello. Il quattro volte Campione del Mondo di F1 lascerà il Cavallino Rampante al termine di questa stagione e si accaserà alla Aston Martin, con l’obiettivo di rilanciarsi e di poter tornare a competere per le posizioni di vertice. Nel 2019 il duello tra Vettel e Leclerc era stato molto pepato, culminato col contatto nel GP del Brasile. ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020)ha conquistato il terzo posto nel GP di Turchia 2020 andato in scena domenica scorsa sul circuito di Istanbul. Il pilota della Ferrari è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in stagione, grazie al sorpasso sul compagno di squadranelle ultimissime curve del giro conclusivo. L’annata agonistica del tedesco è stata tutt’altro che esaltante, anche a causa delle evidenti lacune tecniche della monoposto di Maranello. Il quattro volte Campione del Mondo di F1 lascerà il Cavallino Rampante al termine di questa stagione e si accaserà alla Aston Martin, con l’obiettivo di rilanciarsi e di poter tornare a competere per le posizioni di vertice. Nel 2019 il duello traera stato molto pepato, culminato col contatto nel GP del Brasile. ...

