Elisabetta Gregoraci, nuove accuse dall'ex fidanzato: "Andava in ospedale da Briatore, poi passava la notte con me" (Di giovedì 19 novembre 2020) Mino Magli non molla. Il presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha aggiunto ulteriori dettagli a proposito della relazione che avrebbe avuto con la showgirl dal 2001 al 2007, poco prima delle nozze con Flavio Briatore. Le nuove rivelazioni di Mino Magli contro Elisabetta Gregoraci Intervistato dal settimanale Oggi, lo stilista ha raccontato un episodio risalente a quando il manager milionario fu ricoverato in una clinica a Roma: Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli. Quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido "finalmente sono liberaaaaaa" si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la ...

