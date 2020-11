Covid: Conte, già si può differenziare aree in Regioni (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - "E' pensabile, differenziando all'interno di una Regione le aree più critiche da quelle con un livello inferiore e che non meritano una penalizzazione" con misure più ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - "E' pensabile, differenziando all'interno di una Regione lepiù critiche da quelle con un livello inferiore e che non meritano una penalizzazione" con misure più ...

LegaSalvini : ++ ?? LETALITÀ COVID: ITALIA TERZA PEGGIORE AL MONDO (MEGLIO SOLO DI MESSICO E IRAN) ++ EPPURE CONTE E SPERANZA SI… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - CarloCalenda : Conte deve smetterla di atteggiarsi a “papà buono” degli italiani e pensare di poter affrontare il Covid con la ret… - FedericaCalvia : RT @MediasetTgcom24: Dpcm Covid, Conte, già si possono differenziare aree in Regioni #dpcm - tiber_h : RT @fiera871123456: Dopo le bimbe e i bimbi di #Conte, ora c'è il club #nonni dell'#Azzolina Nonno massimo si congratula per il lavoro svol… -