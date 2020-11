Trek-Segafredo, ingaggiato Egholm (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - La Trek-Segafredo completa a rosa per la prossima stagione. Jakob Egholm , danese di 22 anni, sarà il 29° ed ultimo ciclista del team. Il vincitore del Mondiale Junior in Qatar del 2016 ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - Lacompleta a rosa per la prossima stagione. Jakob, danese di 22 anni, sarà il 29° ed ultimo ciclista del team. Il vincitore del Mondiale Junior in Qatar del 2016 ...

Ciclonews_biz : Jakob Egholm completa il team Trek-Segafredo 2021 - Cicloweb_it : La Trek-Segafredo chiude l’organico con l’ingaggio del danese Jakob Egholm #ciclomercato @TrekSegafredo - Eu_Sou_O_Hacker : RT @SpazioCiclismo: La Trek - Segafredo annuncia l'arrivo di Jakob Egholm per chiudere rosa 2021 #CicloMercato - SpazioCiclismo : La Trek - Segafredo annuncia l'arrivo di Jakob Egholm per chiudere rosa 2021 #CicloMercato - cyclingoo : ?? Trek-Segafredo, Vincenzo Nibali: “Grazie per gli auguri e per il sostegno in questa stagione” / By… -

Ultime Notizie dalla rete : Trek Segafredo TREK SEGAFREDO. ARRIVA EGHOLM, ROSTER COMPLETATO TUTTOBICIWEB.it Trek-Segafredo, ingaggiato Egholm

Il campione del mondo juniores in Qatar nel 2016 sarà il 29° corridore del team. Il vincitore del Mondiale Junior in Qatar del 2016 troverà in squadra altri quattro connazionali, fra cui Mads Pederse ...

La Trek-Segafredo chiude l’organico con l’ingaggio del danese Jakob Egholm

La Trek-Segafredo affronterà la stagione 2021 con un organico di 29 corridori provenienti da 12 nazioni diverse: l’ultima novità riguarda l’ingaggio del giovane danese Jakob Egholm, 22enne proveniente ...

Il campione del mondo juniores in Qatar nel 2016 sarà il 29° corridore del team. Il vincitore del Mondiale Junior in Qatar del 2016 troverà in squadra altri quattro connazionali, fra cui Mads Pederse ...La Trek-Segafredo affronterà la stagione 2021 con un organico di 29 corridori provenienti da 12 nazioni diverse: l’ultima novità riguarda l’ingaggio del giovane danese Jakob Egholm, 22enne proveniente ...