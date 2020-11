Con Covid a rischio i processi per mafia | la procura di Torino scrive al Dap

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 17 novembre 2020) Ildilaga nelle carceri, la giustizia, inevitabilmente, rallenta - nonostante le norme introdotte con i due decreti Ristori per evitare che isi del tutto - e le conseguenze dei rinvii deipesano su tutte le parti in causa. Se da un lato c’è il diritto dell’imputato, a volte anche in prigione in attesa di giudizio, di avere una sentenza in tempi ragionevoli, dall’altro ci sono le rivendicazioni dell’accusa.E in questo caso è quest’ultima che si fa avanti. Latorinese, guidata da Annamaria Loreto, è in procinto dire al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Per sottolineare, dal punto di vista del suo ufficio, ildella scadenza dei termini di custodia cautelare per gli ...