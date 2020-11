Legge di Bilancio, Conte: “Rinnovo contratti Pa? Le partite Iva soffrono” (Di martedì 17 novembre 2020) "Siamo in un periodo in cui si proporranno nuove e diverse disuguaglianze". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al tavolo di confronto sulla Legge di Bilancio rispondendo alle osservazioni dei sindacati sulle risorse a loro avviso insufficienti per il rinnovo dei contratti pubblici. L'articolo Legge di Bilancio, Conte: “Rinnovo contratti Pa? Le partite Iva soffrono” . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 novembre 2020) "Siamo in un periodo in cui si proporranno nuove e diverse disuguaglianze". Lo ha detto il premier Giuseppeal tavolo di confronto sulladirispondendo alle osservazioni dei sindacati sulle risorse a loro avviso insufficienti per il rinnovo deipubblici. L'articolodi: “RinnovoPa? LeIva soffrono” .

