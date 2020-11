Scia di sangue per le vie di Vienna (Di martedì 3 novembre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette L’attacco terroristico di ieri sera a Vienna ha segnato profondamente l’Austria e l’Europa, laSciando una Scia di sangue e di terrore. Erano circa le 20 di ieri sera, 2 novembre, quando il rumore assordante degli spari é riecheggiato per le vie del centro di #Vienna. Costernazione, paura che si é tramutata in terrore, poi la… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di martedì 3 novembre 2020) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette L’attacco terroristico di ieri sera aha segnato profondamente l’Austria e l’Europa, lando unadie di terrore. Erano circa le 20 di ieri sera, 2 novembre, quando il rumore assordante degli spari é riecheggiato per le vie del centro di #. Costernazione, paura che si é tramutata in terrore, poi la… » L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

rtl1025 : ?? 'Gli attentatori, partendo dalla sinagoga, hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini. Da lì si sono spost… - chiarandreella : RT @rtl1025: ?? 'Gli attentatori, partendo dalla sinagoga, hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini. Da lì si sono spostati in altr… - MarinoBruschini : RT @rtl1025: ?? 'Gli attentatori, partendo dalla sinagoga, hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini. Da lì si sono spostati in altr… - sotirias : RT @rtl1025: ?? 'Gli attentatori, partendo dalla sinagoga, hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini. Da lì si sono spostati in altr… - corradone91 : RT @rtl1025: ?? 'Gli attentatori, partendo dalla sinagoga, hanno iniziato a sparare a caso nei locali vicini. Da lì si sono spostati in altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scia sangue Allarme contagio per la scia di sangue Trentino Vienna sotto attacco, sei sparatorie: vittime e feriti

Attacco a Vienna, dove ci sono state sei diverse sparatorie, tra cui una vicino alla sinagoga: il bilancio sarebbe di almeno 7 morti (tra cui un poliziotto) e 15 feriti, 7 in gravi condizioni. L’atten ...

Vienna, attacco in sei punti della città: «Quattro morti e molti feriti, ucciso terrorista simpatizzante dell'Isis». Attentatori in fuga

Notte di terrore nel cuore di Vienna dove un commando armato ha sferrato attentati coordinati in almeno sei punti della capitale austriaca, compresa la zona della sinagoga. È di cinque morti il bilanc ...

Attacco a Vienna, dove ci sono state sei diverse sparatorie, tra cui una vicino alla sinagoga: il bilancio sarebbe di almeno 7 morti (tra cui un poliziotto) e 15 feriti, 7 in gravi condizioni. L’atten ...Notte di terrore nel cuore di Vienna dove un commando armato ha sferrato attentati coordinati in almeno sei punti della capitale austriaca, compresa la zona della sinagoga. È di cinque morti il bilanc ...