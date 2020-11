Dialogo Governo e Regioni | il tira e molla continua

Leggi su zon

(Di lunedì 2 novembre 2020) Iltra. In un tutti contro tutti, De Luca detta le regole: “Si chiude solo se lo fa Conte”, gli fa eco Fontana L’attualetrariguarda esclusivamente una questione di responsabilità. L’aumento delle pressioni popolari e l’apice di un’emergenza non più soltanto sanitaria, ha reso la decisione di un nuovo lockdown terrificante. In un rimbalzo continuo di responsabilità, ecco una nuova sfida: “Si opterà per una chiusura nazionale o localizzata?“. Attualmente, l’ipotesi di una chiusura pensata per singolefa infuriare alcuni dei leader più noti alla ...