Palidoro | cimitero senz’acqua da giorni | Comune moroso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 novembre 2020) Continuano ad arrivare segnalazioni sulla mancanza di acqua aldi. “E’ un fatto increscioso, proprio all’inizio di novembre, quando tra la giornata di Ognissanti e la ricorrenza dei defunti, in molti vanno nei cimiteri per un saluto ai propri cari – dichiara Alessio Coronas, capogruppo Forza Italia a Fiumicino – Un disservizio inaccettabile, per il quale mi sono già attivato telefonicamente con l’assessore Caroccia. Il punto però – e su questo farò personalmente una verifica – è che l’acqua diretta alsembrerebbe non arrivare a causa di una morosità dele, in sostituzione, si sta provvedendo con un servizio di autobotti”. “Ma l’autobotte – conclude Coronas – porta un ...