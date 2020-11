Nuovo Dpcm | Franceschini | “Misure più stringenti in regioni con indice Rt superiore a 1 | 5”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “Ci saranno misure rafforzative in tutta Italia e in particolare alcuni provvedimenti ancor piùin quellecon l’Rt, ovvero il tasso di contagio,a 1,5”. Lo ha detto il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Darioa Che tempo che fa su Rai 3 anticipando alcuni temi del: “I musei chiuderanno con il, ma non voglio anticiparvi nulla perché è ancora allo stadio della discussione. Sulla scuola stiamo ragionando sulle nuove misure, purtroppo si tratta di una situazione straordinaria, è facile criticare e possiamo fare degli sbagli, ma abbiamo il massimo senso della responsabilità”.