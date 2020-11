In Veneto la situazione si aggrava: in 24 ore 17 morti altri 2.300 contagi (Di domenica 1 novembre 2020) Diciassette morti in 24 ore: continua ad aggravarsi la situazione in . Oggi registra 2.300 contagi da più di ieri, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il ... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020) Diciassettein 24 ore: continua adrsi lain . Oggi registra 2.300da più di ieri, per un totale di 59.253 infetti dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce il ...

infoitinterno : Covid, in Veneto la situazione si aggrava: in 24 ore 17 morti altri 2.300 contagi - lightmoon972 : RT @ilmessaggeroit: #Covid, in #Veneto la situazione si aggrava: in 24 ore 17 morti altri 2.300 contagi - veronica270588 : RT @ilmessaggeroit: #Covid, in #Veneto la situazione si aggrava: in 24 ore 17 morti altri 2.300 contagi - ilmessaggeroit : #Covid, in #Veneto la situazione si aggrava: in 24 ore 17 morti altri 2.300 contagi - prolocoficarolo : ?? Oggi #1novembre sarebbe stato il giorno per la Tradizionale Castagnata, purtroppo la situazione attuale ci ha imp… -