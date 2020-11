Gattuso: «Rigore non dato ad Osimhen? Io parlo della partita, non dell’arbitro» (Di domenica 1 novembre 2020) Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le sue parole Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni. Rigore NON dato – «Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, non dobbiamo parlare se era Rigore o no. Penso che l’arbitro abbia giudicato così perchè l’ha visto così. Noi dobbiamo parlare della partita, non sta a me giudicare l’operato dell’arbitro ma della squadra. Noi abbiamo fatto bene ma con troppo frenesia. Non dobbiamo commettere ingenuità, dobbiamo e possiamo fare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le sue parole Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni.NON– «Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, non dobbiamo parlare se erao no. Penso che l’arbitro abbia giudicato così perchè l’ha visto così. Noi dobbiamo parlare, non sta a me giudicare l’operato dell’arbitro masquadra. Noi abbiamo fatto bene ma con troppo frenesia. Non dobbiamo commettere ingenuità, dobbiamo e possiamo fare ...

Un Napoli senza mordente battuto meritatamente da un buon Sassuolo (0-2)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (25' st Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens (25' st Elmas), Lozano (20' st Petagna); Osimhen. A disposizione: Meret, Co ...

