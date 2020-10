Lazio, Luis Alberto positivo al Covid: la conferma del giocatore (Di sabato 31 ottobre 2020) Luis Alberto è uno dei giocatori della Lazio risultati positivi al Covid. A confermarlo è lo stesso centrocampista biancoceleste, intervenuto durante una diretta Twitch. Un’assenza pesante per Simone Inzaghi in vista del match previsto domani alle 15:00 in casa del Torino. Una partita che potrebbe essere fortemente condizionata nella sua disputa proprio dalla situazione sanitaria del gruppo squadra capitolino. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020)è uno dei giocatori dellarisultati positivi al. Arlo è lo stesso centrocampista biancoceleste, intervenuto durante una diretta Twitch. Un’assenza pesante per Simone Inzaghi in vista del match previsto domani alle 15:00 in casa del Torino. Una partita che potrebbe essere fortemente condizionata nella sua disputa proprio dalla situazione sanitaria del gruppo squadra capitolino.

