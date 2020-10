Coronavirus, verso una nuova stretta, riflessioni su negozi e zone rosse. Boccia: “Possibile lo stop di alcuni territori” (Di sabato 31 ottobre 2020) Maggioranza al lavoro ad un nuovo dpcm. Boccia: “Possibile lo stop di alcuni territori”. ROMA – In arrivo un nuovo dpcm? La maggioranza è al lavoro per capire quali misure mettere in campo per contrastare la diffusione del virus in Italia. Al termine della riunione tra Governo e il Cts, scrive il Corriere della Sera, le autorità sanitarie si riuniranno per capire se aspettare ancora qualche giorno o introdurre dei provvedimenti per provare a fermare la corsa del Covid. Nessuna decisione è stata presa e difficilmente si arriverà nelle prossime ore ad una soluzione. Sul tavolo la scuola e la chiusura dei centri commerciali nei weekend. Boccia: “Possibili chiusure territoriali” In attesa di capire come muoversi a livello nazionale (sul lockdown si ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Maggioranza al lavoro ad un nuovo dpcm.: “Possibile loditerritori”. ROMA – In arrivo un nuovo dpcm? La maggioranza è al lavoro per capire quali misure mettere in campo per contrastare la diffusione del virus in Italia. Al termine della riunione tra Governo e il Cts, scrive il Corriere della Sera, le autorità sanitarie si riuniranno per capire se aspettare ancora qualche giorno o introdurre dei provvedimenti per provare a fermare la corsa del Covid. Nessuna decisione è stata presa e difficilmente si arriverà nelle prossime ore ad una soluzione. Sul tavolo la scuola e la chiusura dei centri commerciali nei weekend.: “Possibili chiusure territoriali” In attesa di capire come muoversi a livello nazionale (sul lockdown si ...

