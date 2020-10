Regione pronta a lockdown | ” Non mi tiro indietro “

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Giovanni Toti ha dichiarato di essere pronto a proclamare unse la situazione in Liguria dovesse peggiorare. Il Presidente dellaLiguria Giovanni Toti ha dichiarato di essere pronto, se l’emergenza Covid dovesse peggiorare, a proclamare ungenerale. “I presidenti difaranno tutto quello che occorre. Anche chiudere. Io non mi”. Il Presidente dellaè stato intervistato da Il Foglio. “Se c’è qualcuno – osserva – che ha dimostrato responsabilità e coraggio, quelli sono i governatori. Abbiamo chiuso in anticipo e significa che abbiamo aperto quando si doveva aprire e non si sapeva come riaprire. Ho sospeso le lezioni ...