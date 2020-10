Mancini | Difendiamo il calcio Maradona compie 60 anni

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Difendiamo

Corriere dello Sport.it

Nella sezione di Fermo il riconoscimento va a Lorenzo Trentu e Maria Mancini: tante le battaglie portate avanti ogni giorno ...Dici Fano e un po’ la pressione sale. Il match in programma domenica in un ‘Benelli’ a porte chiuse, evoca per tanti motivi l’epilogo della passata stagione. Epilogo consumato in un contesto definito ...