Conte | “Stop licenziamenti fino a fine marzo | e Cig covid gratis per datori”

ROMA – "Stiamo vivendo una situazione complessa, con tanta preoccupazione e sofferenza. Per questo il governo ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza" lo ha detto Conte all'incontro con i sindacati, annunciando che "il blocco dei licenziamenti viene prolungato alla fine di marzo" e che "la cassa covid sarà gratuita per i datori di lavoro".

