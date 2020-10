Celine Dion debutta sul grande schermo con Text For You (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo la sua carriera musicale, Celine Dion approda ora al cinema! Un lungometraggio tanto atteso. Questa e una grande notizia per i suoi fan. Il cantante di “My Heart Will Go On” sarà presto visto sul grande schermo in un lungometraggio intitolato Text For You, diretto da Jim Strouse. Secondo le informazioni diffuse da Deadline, reciterà nel film insieme a Priyanka Chopra e Sam Heughan. Questo film è l’adattamento di un film tedesco chiamato SMS fur dich. Celine Dion Trama Una donna, interpretata da Priyanka Chopra, ha appena perso il fidanzato. Per superare questa tragedia, ricomincia a mandare messaggi al suo numero. Passano i giorni, poi un giorno il numero del defunto viene riassegnato. Nasce ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo la sua carriera musicale,approda ora al cinema! Un lungometraggio tanto atteso. Questa e unanotizia per i suoi fan. Il cantante di “My Heart Will Go On” sarà presto visto sulin un lungometraggio intitolatoFor You, diretto da Jim Strouse. Secondo le informazioni diffuse da Deadline, reciterà nel film insieme a Priyanka Chopra e Sam Heughan. Questo film è l’adattamento di un film tedesco chiamato SMS fur dich.Trama Una donna, interpretata da Priyanka Chopra, ha appena perso il fidanzato. Per superare questa tragedia, ricomincia a mandare messaggi al suo numero. Passano i giorni, poi un giorno il numero del defunto viene riassegnato. Nasce ...

Secondo quanto riportato da Variety, la pluripremiata cantante Celine Dion, l’attore Sam Heughan e la modella, attrice e Miss Mondo 2000 Priyanka Chopra Jonas reciteranno nel remake in inglese del ...

Celine Dion torna a recitare in una commedia romantica

«Text For You» è il remake in lingua inglese dell'omonimo film tedesco del 2016, basato sul romanzo di Sofie Cramer. Celine Dion sarà nel cast ...

