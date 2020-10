Calciomercato Inter | Bastoni in uscita | gradito da una big

sportli26181512 : L'ag. di Savic: 'Lo voleva l'Inter. Sullo scambio con Brozovic...': Zarco Pelicic, agente di Stefan Savic,...… - Pall_Gonfiato : #Calciomercato, #Bastoni verso il rinnovo con l'#Inter? - sportli26181512 : Inter, Skriniar ancora debolmente positivo: si allungano i tempi del rientro: Milan Skriniar è ancora debolmente po… - calciomercatoit : ????#Inter e #Raiola a lavoro per il rinnovo di #DeVrij - internewsit : Eriksen, PSG torna all'assalto? Inter apre all'addio del danese - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Si può fare per Di Stefano, Pelé, non per lui. Maradona è stato un simbolo di liberazione, uno che attraverso il calcio guidava la gente a riscattarsi, che dentro di sé non tollerava regole ma le ...Giocavamo a grandi ritmi, c’erano sempre tanti campioni da affrontare in tutte le partite, ogni gara era una battaglia, in questo senso era un calcio diverso”. Il 5 maggio: “È stata dura, Lazio-Inter ...