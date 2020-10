La confusione di Salvini sulla gestione della pandemia: tra lockdown no e lockdown sì. “Sarebbe il fallimento di 6 mesi di governo”. Quando lui dubitava della seconda ondata (e girava senza mascherina) (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Un lockdown? Se ci sono le necessità di farlo è giusto farlo”. L’ultima giravolta Matteo Salvini l’ha fatta alle 9 del mattino, non in tv ma a Radio Anch’io. Dopo giorni trascorsi a bombardare il governo sulle strette varate per limitare il contagio, dopo ore passate nell’ufficio di Attilio Fontana a frenare sul coprifuoco, il leader della Lega ha pronunciato la parola proibita: lockdown. “Mi auguro che non ci sia questo bisogno ma, siccome la vita viene prima di tutto, se serve si fa“. Ma come? Il frontman dei “minimalisti” del Covid? Quello che non voleva manco parlare di seconda ondata? Che a ogni telecamera accesa fa l’elenco “dei ristoratori, dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Un? Se ci sono le necessità di farlo è giusto farlo”. L’ultima giravolta Matteol’ha fatta alle 9 del mattino, non in tv ma a Radio Anch’io. Dopo giorni trascorsi a bombardare il governo sulle strette varate per limitare il contagio, dopo ore passate nell’ufficio di Attilio Fontana a frenare sul coprifuoco, il leaderLega ha pronunciato la parola proibita:. “Mi auguro che non ci sia questo bisogno ma, siccome la vita viene prima di tutto, se serve si fa“. Ma come? Il frontman dei “minimalisti” del Covid? Quello che non voleva manco parlare di? Che a ogni telecamera accesa fa l’elenco “dei ristoratori, dei ...

LegaSalvini : #SALVINI E LA PROTESTA A #NAPOLI: 'VIOLENZA DA CONDANNARE, MA CITTADINI PERBENE ESASPERATI DAI RITARDI E LA CONFUSI… - clikservernet : La confusione di Salvini sulla gestione della pandemia: tra lockdown no e lockdown sì. “Sarebbe il fallimento di 6… - Noovyis : (La confusione di Salvini sulla gestione della pandemia: tra lockdown no e lockdown sì. “Sarebbe il fallimento di 6… - Mauro57356228 : RT @Deputatipd: Salvini in confusione totale, così si alimentano solo disperazione ed incertezza! - Fff_James1 : RT @Deputatipd: Salvini in confusione totale, così si alimentano solo disperazione ed incertezza! -

Ultime Notizie dalla rete : confusione Salvini La confusione di Salvini sulla gestione della pandemia: tra lockdown no e lockdown sì Il Fatto Quotidiano Gli italiani "superflui" annientano Conte. Il cartello postato da Salvini è da applausi

La foto postata su Facebook dal leader della Lega Matteo Salvini è una sintesi perfetta della confusione del governo che si ripercuote sulla vita e sulle finanze di milioni di cittadini. "Per Conte ...

Sei mesi sciupati ed errori a catena: sulla Lombardia l'incubo lockdown

La Regione non ha imparato e la disorganizzazione generale ha vanificato gli investimenti ricevuti per rafforzare il sistema ...

La foto postata su Facebook dal leader della Lega Matteo Salvini è una sintesi perfetta della confusione del governo che si ripercuote sulla vita e sulle finanze di milioni di cittadini. "Per Conte ...La Regione non ha imparato e la disorganizzazione generale ha vanificato gli investimenti ricevuti per rafforzare il sistema ...