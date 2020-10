Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il governo greco ha annunciato che da domani Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, e altre due regioni entreranno in lockdown a fronte di un’impennata di casi di Coronavirus. La decisione del governo pone Salonicco, Larissa e la regione settentrionale di Rodopi nella categoria di rischio più elevato sulla scala di valutazione a quattro livelli della Grecia. Tra i divieti al livello di allarme più elevato, gli spostamenti tra i vari distretti e gli assembramenti in pubblico o in privato. La Grecia ha registrato numeri relativi al Covid-19 significativamente inferiori rispetto ad altri paesi in Europa, ma i casi, insieme ai test, sono aumentati rapidamente dall’inizio di ottobre. Ieri, il paese ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il governo greco ha annunciato che da domani, la seconda città più grande della, edue regioni entreranno ina fronte di un’impennata di casi di. La decisione del governo pone, Larissa e la regione settentrionale di Rodopi nella categoria di rischio più elevato sulla scala di valutazione a quattro livelli della. Tra i divieti al livello di allarme più elevato, gli spostamenti tra i vari distretti e gli assembramenti in pubblico o in privato. Laha registrato numeri relativi al Covid-19 significativamente inferiori rispetto ad altri paesi in Europa, ma i casi, insieme ai test, sono aumentati rapidamente dall’inizio di ottobre. Ieri, il paese ...

paoloigna1 : Il livello di restrizioni più alto per il #WestYorkshire a partire da Lunedì. In #Grecia partono i primi #lockdown… - CardelliAc : RT @Adnkronos: #CoronavirusGrecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni - holyghostpro : Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni - My_Salute : Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #CoronavirusGrecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Grecia Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni Adnkronos Covid-19: cittadini perplessi per il nuovo protocollo

Secondo il nuovo protocollo ministeriale, i soggetti positivi al Covid-19 dopo 21 giorni dal primo sintomo importante ... drive-in dedicate a tutti coloro che rientravano da Spagna, Grecia, Croazia e ...

Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni

Il governo greco ha annunciato che da domani Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, e altre due regioni entreranno in lockdown a fronte di un’impennata di casi di coronavirus. La ...

Secondo il nuovo protocollo ministeriale, i soggetti positivi al Covid-19 dopo 21 giorni dal primo sintomo importante ... drive-in dedicate a tutti coloro che rientravano da Spagna, Grecia, Croazia e ...Il governo greco ha annunciato che da domani Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, e altre due regioni entreranno in lockdown a fronte di un’impennata di casi di coronavirus. La ...