Whirlpool, proteste degli operai dello stabilimento di Napoli: bloccato il raccordo autostradale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Whirlpool: gli operai dello stabilimento di via Argine (la cui chiusura è stata annunciata per il 31 ottobre) in protesta sulla rampa dell’Autostrada A3. Nuove proteste degli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Come già successo più volte nell’ultimo anno e mezzo di incertezze, i lavoratori dello stabilimento di via Argine (che, come annunciato dai vertici italiani della multinazionale, cesserà la produzione da sabato 31 ottobre) hanno occupato la rampa dell’autostrada A3, bloccando il traffico. “Non arretreremo di un passo – dicono alcuni lavoratori a “Il Mattino” – perché le ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 ottobre 2020): glidi via Argine (la cui chiusura è stata annunciata per il 31 ottobre) in protesta sulla rampa dell’Autostrada A3. Nuovedi. Come già successo più volte nell’ultimo anno e mezzo di incertezze, i lavoratoridi via Argine (che, come annunciato dai vertici italiani della multinazionale, cesserà la produzione da sabato 31 ottobre) hanno occupato la rampa dell’autostrada A3, bloccando il traffico. “Non arretreremo di un passo – dicono alcuni lavoratori a “Il Mattino” – perché le ...

A3 di via Argine. Gli operai dello stabilimento, per il quale la multinazionale ha deciso la chiusura il 31 ottobre, chiedono la convocazione di un tavolo da parte del presidente del Consiglio Giusepp ...

I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno bloccato il raccordo autostradale all'altezza dello stabilimento di via Argine. La protesta rientra nelle iniziative di lotta ...

