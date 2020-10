Paolo Massari ammette la violenza sessuale e patteggia. Due anni e un percorso di terapia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giornalista Mediaset Paolo Massari, ex assessore all’Ambiente del Comune di Milano, ha ammesso il reato di violenza sessuale ai danni dell’amica imprenditrice per il quale era stato indagato lo scorso giugno e patteggia la pena. La notizia è sul Corriere della Sera. Ieri Massari ha ammesso “il reato di violenza sessuale (nella forma del primo comma da 6 a 12 anni, non nella meno severa forma del terzo comma sui «casi di minore gravità»), chiede e concorda con la pm Alessia Menegazzo di poter patteggiare 2 anni, porge le scuse alla vittima, le offre un risarcimento di 30.000 euro; ma nel contempo Massari, difeso ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il giornalista Mediaset, ex assessore all’Ambiente del Comune di Milano, ha ammesso il reato diai ddell’amica imprenditrice per il quale era stato indagato lo scorso giugno ela pena. La notizia è sul Corriere della Sera. Ieriha ammesso “il reato di(nella forma del primo comma da 6 a 12, non nella meno severa forma del terzo comma sui «casi di minore gravità»), chiede e concorda con la pm Alessia Menegazzo di poterre 2, porge le scuse alla vittima, le offre un risarcimento di 30.000 euro; ma nel contempo, difeso ...

