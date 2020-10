Carlo Conti positivo al coronavirus

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) . L’annuncio è arrivato dallo stesso conduttore su Instagram. ROMA – . A dare la notizia è stato lo stesso conduttore toscano attraverso il suo profilo Instagram: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo ho contratto il Covid-19. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico“. Uno stop che, come scrive Il Messaggero, non dovrebbe creare particolari problemi a Tale e Quale Show. La prossima puntata della trasmissione, in programma venerdì 30 ottobre, dovrebbe andare in onda regolarmente con la conduzione a distanza di. Non sembrano esserci altri positivi nella squadra della kermesse canora. La positività diè arrivata a due giorni dalla nuova puntata di Tale e Quale Show. Il conduttore ha saputo di ...