Ucciso con un pugno | otto anni per l’aggressore

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I giudici della Corte di Appello di Napoli hanno confermato la condanna adi reclusione nei confronti di Alfred Idimudia, il nigeriano di 37che, la sera dell’8 giugno 2019 nella stazione Chiaiano della metropolitana di Napoli, sferrò due violentissimi pugni al volto e alla testa del tabaccaio Ulderico Esposito, poi deceduto – per le conseguenze riportare in quell’aggressione. Per Daniela Manzi, vedova di Esposito la sentenza non può essere considerata giusta: “Sono troppo pochi gliinflitti in relazione alla perdita di una vita umana“. Di pena troppo lieve parla anche la criminologa Antonella Formicola: “Ci fu una violenza inaudita, soprattutto quando venne sferrato il secondo. ...