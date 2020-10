Sambenedettese | esonerato Montero | il comunicato

(Di martedì 27 ottobre 2020) LahaPaoloda allenatore della squadra: questo ildel club marchigiano Laha deciso di esonerare Paolodopo l’ennesima sconfitta della squadra. Questo ildel club marchigiano. «SScomunica di aver sollevato Paolodall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringraziaper l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento odierno sarà guidato da Flavio Giampieretti» Leggi su Calcionews24.com

ClaudioGiambene : #SerieC: la #Sambenedettese ha appena esonerato Paolo #Montero - Ass_NoiSamb : La Sambenedettese ha esonerato Montero - zazoomblog : Sambenedettese esonerato Paolo Montero - #Sambenedettese #esonerato #Paolo - junews24com : Sambenedettese, esonerato Paolo Montero: il comunicato della società - - NewsTuttoC : UFFICIALE - Sambenedettese, esonerato Paolo Montero -

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese esonerato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – SS Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in ...