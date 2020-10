Renzi a gamba tesa contro il Dpcm. E Conte impazzisce: “Stai soffiando sul fuoco” (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Giuseppe Conte difende il suo Dpcm e avverte gli alleati della maggioranza giallofucsia che non bisogna soffiare sul fuoco della protesta. Il premier se ne infischia della rabbia delle piazze – “le misure non si toccano“, dice – e se la prende, pur senza nominarlo, con Matteo Renzi, che chiede di modificare le restrizioni imposte a ristoratori, commercianti e imprenditori. Perché il coprifuoco alle 18 mette in ginocchio l’economia, già molto provata da mesi di lockdown. “Dpcm nato da confronto con le forze di maggioranza” “Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie. Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Giuseppedifende il suoe avverte gli alleati della maggioranza giallofucsia che non bisogna soffiare sul fuoco della protesta. Il premier se ne infischia della rabbia delle piazze – “le misure non si toccano“, dice – e se la prende, pur senza nominarlo, con Matteo, che chiede di modificare le restrizioni imposte a ristoratori, commercianti e imprenditori. Perché il coprifuoco alle 18 mette in ginocchio l’economia, già molto provata da mesi di lockdown. “nato da confronto con le forze di maggioranza” “Abbiamo appena varato uncon misure più restrittive, ma necessarie. Quelè nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai ...

