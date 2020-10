L’antisemitismo non è ancora stato superato

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ebrei e stereotipi: i risultati dell’indagine Eurispes. Tra destra e sinistra, in Italia l’antisemitismo non è«Siete idealmente i miei nipoti», così nel suo ultimo discorso pubblico la senatrice a vita Liliana Segre ha esortato i giovani a non dimenticare, affidando ai ragazzi la testimonianza della Shoah. E proprio in concomitanza della… L'articolo L’antisemitismo non èCorriere Nazionale.