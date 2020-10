Confcommercio, mondo dei locali e della ristorazione in piazza: “Siamo a terra” (Di martedì 27 ottobre 2020) Fipe-Confcommercio: mercoledì 28 ottobre i gestori dei Pubblici esercizi occuperanno le piazze di 10 città. A Napoli sit-in davanti al Palazzo della Regione Campania in via Santa Lucia. Un’iniziativa organizzata da Fipe – Confcommercio per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire. Il piatto piange … Leggi su 2anews (Di martedì 27 ottobre 2020) Fipe-: mercoledì 28 ottobre i gestori dei Pubblici esercizi occuperanno le piazze di 10 città. A Napoli sit-in davanti al PalazzoRegione Campania in via Santa Lucia. Un’iniziativa organizzata da Fipe –per ricordare il valore economico e sociale del settore e chiedere alla politica un aiuto per non morire. Il piatto piange …

