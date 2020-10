Champions stregata per l’Inter: la traversa e lo Shakhtar impongono lo 0-0 (Di martedì 27 ottobre 2020) La vittoria resta stregata per l'Inter in Champions League. Dopo il pari interno contro il Borussia Monchengladbach, i nerazzurri non sfondano il muro dello Shakhtar Donetsk in terra ucraina. Merito del portiere Trubin e della traversa che in due occasioni nega agli uomini di Antonio Conte la rete. Ora la situazione per la formazione milanese rischia di diventare piuttosto complicata, dati i due punti in classifica contro i quattro degli ucraini.LA GARAL'Inter non si fa condizionare dal fattore campo e prova fin da subito a imprimere al match il proprio ritmo. Le occasioni non mancano già nel primo tempo. Al 16' Lukaku viene stoppato da un grande intervento del portiere Trubin. Un minuto dopo Barella fa tremare la traversa con un bolide potente. I nerazzurri continuano a dettare il gioco e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) La vittoria restaper l'Inter inLeague. Dopo il pari interno contro il Borussia Monchengladbach, i nerazzurri non sfondano il muro delloDonetsk in terra ucraina. Merito del portiere Trubin e dellache in due occasioni nega agli uomini di Antonio Conte la rete. Ora la situazione per la formazione milanese rischia di diventare piuttosto complicata, dati i due punti in classifica contro i quattro degli ucraini.LA GARAL'Inter non si fa condizionare dal fattore campo e prova fin da subito a imprimere al match il proprio ritmo. Le occasioni non mancano già nel primo tempo. Al 16' Lukaku viene stoppato da un grande intervento del portiere Trubin. Un minuto dopo Barella fa tremare lacon un bolide potente. I nerazzurri continuano a dettare il gioco e ...

