38 positivi al Covid 19 in una RSA di Trieste | la notizia è una bufala

Leggi su newnotizie

(Di martedì 27 ottobre 2020) È diventato virale in queste ore, un messaggio audio che affermerebbe che 38 anziani, dopo aver effettuato il vaccino contro l’influenza, sono risultatial corona virus. 38al19: è una fake news Lasta facendo il giro dei social network, con il seguente titolo: “ECCO COME TI SERVONO LA SECONDA … L'articolo 38al19 in una RSA di: laè unaNewNotizie.it.