Sita, via i 43 bus aggiuntivi; corse ok ma incognita sul futuro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Ordinanza numero 85 del 26 ottobre della regione Campania conferma le misure della precedente anche nella parte in cui esse inaspriscono i limiti imposti dal DPCM del 25 ottobre. In particolare in ordine all’obbligo della didattica a distanza ed al divieto di spostamento tra province. Inasprimenti che, inevitabilmente, impattano sulle aziende di trasporto pubblico. La Sita Sud, che da Salerno serve Napoli, la Basilicata, la Puglia e attraverso coincidenze tutte le altre province campane e diverse regioni, resta alla finestra. Direttore Simone Spinosa, cosa cambia per la vostra compagnia? “Oggi è lunedì e le corse sono tutte regolari. Sia quelle per Napoli che quelle extra regionali. La nostra clientela è perlopiù costituita da pendolari che, quindi, hanno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Ordinanza numero 85 del 26 ottobre della regione Campania conferma le misure della precedente anche nella parte in cui esse inaspriscono i limiti imposti dal DPCM del 25 ottobre. In particolare in ordine all’obbligo della didattica a distanza ed al divieto di spostamento tra province. Inasprimenti che, inevitabilmente, impattano sulle aziende di trasporto pubblico. LaSud, che da Salerno serve Napoli, la Basilicata, la Puglia e attraverso coincidenze tutte le altre province campane e diverse regioni, resta alla finestra. Direttore Simone Spinosa, cosa cambia per la vostra compagnia? “Oggi è lunedì e lesono tutte regolari. Sia quelle per Napoli che quelle extra regionali. La nostra clientela è perlopiù costituita da pendolari che, quindi, hanno ...

anpisarzana : RT @ANPI_Pianoro: Zuffì Enzo anni 19. Nato a Pianoro. Partigiano nella 4.a brigata Venturoli Garibaldi. Cadde in combattimento nei pressi… - ValerioMinnella : RT @ANPI_Pianoro: Zuffì Enzo anni 19. Nato a Pianoro. Partigiano nella 4.a brigata Venturoli Garibaldi. Cadde in combattimento nei pressi… - ComandanteLupo : RT @ANPI_Pianoro: Zuffì Enzo anni 19. Nato a Pianoro. Partigiano nella 4.a brigata Venturoli Garibaldi. Cadde in combattimento nei pressi… - ANPI_Pianoro : Zuffì Enzo anni 19. Nato a Pianoro. Partigiano nella 4.a brigata Venturoli Garibaldi. Cadde in combattimento nei p… - TeleradioNews : Rosi Di Costanzo e’ la candidata Sindaco di Speranza Per Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Sita via Covid-19, registrati oggi in provincia di Latina 149 nuovi casi h24 notizie Alfa Romeo GTV Coupé Benzina Manuale in vendita

Guarda i 263 risultati per Alfa Romeo GTV Coupé Benzina Manuale in vendita al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 900 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offert ...

Tutti negativi i tamponi Boccone del povero – dieci i positivi a Calascibetta, quasi tutti giovani

Calascibetta. Si temeva il peggio, ma fortunatamente i tamponi effettuati, agli ospiti, ai sacerdoti e alle suore della casa di riposo “Boccone del Povero”, sono risultati negativi. L’intervento dei s ...

Guarda i 263 risultati per Alfa Romeo GTV Coupé Benzina Manuale in vendita al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 900 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offert ...Calascibetta. Si temeva il peggio, ma fortunatamente i tamponi effettuati, agli ospiti, ai sacerdoti e alle suore della casa di riposo “Boccone del Povero”, sono risultati negativi. L’intervento dei s ...