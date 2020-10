Champions League, Shakhtar-Inter: ci sono diffidati in vista del Real Madrid? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alle 18:55 di martedì 27 ottobre l‘Inter volerà a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk in occasione della seconda giornata di Champions League 2020/2021. Dopo il pareggio all’esordio contro il Borussia Moenchengladbach, la formazione nerazzurra cerca punti preziosi in ottica qualificazione. La terza giornata ospiterà l’attesissimo match contro il Real Madrid e gli uomini di Conte vogliono arrivarci con 4 punti già collezionati. Per il tecnico nerazzurro sicuramente non ci sarà la questione diffidati a tenere banco. Il regolamento Uefa prevede infatti che la squalifica scatti solo dopo il terzo cartellino giallo. Contro i tedeschi gli unici ammoniti – e quindi a rischio diffida in caso di ulteriore giallo – ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alle 18:55 di martedì 27 ottobre l‘volerà a Kiev per sfidare loDonetsk in occasione della seconda giornata di2020/2021. Dopo il pareggio all’esordio contro il Borussia Moenchengladbach, la formazione nerazzurra cerca punti preziosi in ottica qualificazione. La terza giornata ospiterà l’attesissimo match contro ile gli uomini di Conte vogliono arrivarci con 4 punti già collezionati. Per il tecnico nerazzurro sicuramente non ci sarà la questionea tenere banco. Il regolamento Uefa prevede infatti che la squalifica scatti solo dopo il terzo cartellino giallo. Contro i tedeschi gli unici ammoniti – e quindi a rischio diffida in caso di ulteriore giallo – ...

Intervistato da championat.com, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato della trasferta che attende i bavaresi contro il Lokomotiv Mosca domani sera per la Champions League. Il ...

Champions League, Shakhtar-Inter: ci sono diffidati in vista del Real Madrid?

Alle 18:55 di martedì 27 ottobre l‘Inter volerà a Kiev per sfidare lo Shakhtar Donetsk in occasione della seconda giornata di Champions League 2020/2021. Dopo il pareggio all’esordio contro il ...

