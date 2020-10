Traffico Roma del 25-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) Luceverdesulla A12Civitavecchiaè rallentato per un incidente avvenuto tra lo svincolo di Cerveteri e Torre in Pietra in direzionedisagi anche sul raccordo per un incidente ilè rallentato tra lo svincolo della Laurentina fino allo svincolo di Ciampino carreggiata esterna rallentamenti per un altro incidente in via Nola all’altezza di viale Castrense restiamo a distanza da lunedì 26 ottobre chiusura di ristoranti bar gelaterie dalle 18 alle 5 del giorno successivo la domenica e giorni festivi possono rimanere aperti nessun limite di orario invece per la ristorazione negli alberghi nelle altre strutture ricettive ma solo per i propri clienti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto ...