Juventus senti Fognini: “La Juve è sempre la Juve, ma l’Inter…” (Di domenica 25 ottobre 2020) Un testa a testa preannunciato quello tra Juventus e Inter in questo campionato, o almeno secondo i pronostici. Le squadre allenate da Pirlo e Conte appaiono quasi sullo stesso livello, quantomeno rispetto alla lunghezza delle rose che è sempre stata una delle caratteristiche principali della Juve nelle vittorie di questi anni. Ma occhio anche a Napoli e Milan che sotto traccia potrebbero a lungo rivelarsi rivali inaspettate per la Vecchia Signora così come per la stessa Inter. Intanto in merito è intervenuto, ai microfoni di SkySport, campione del Tennis italiano Fabio Fognini: “La Juve è sempre la Juve, ma l’Inter ha fatto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Un testa a testa preannunciato quello trae Inter in questo campionato, o almeno secondo i pronostici. Le squadre allenate da Pirlo e Conte appaiono quasi sullo stesso livello, quantomeno rispetto alla lunghezza delle rose che èstata una delle caratteristiche principali dellanelle vittorie di questi anni. Ma occhio anche a Napoli e Milan che sotto traccia potrebbero a lungo rivelarsi rivali inaspettate per la Vecchia Signora così come per la stessa Inter. Intanto in merito è intervenuto, ai microfoni di SkySport, campione del Tennis italiano Fabio: “Lala, ma l’Inter ha fatto ...

In settimana Godin ha risentito di un affaticamento all’adduttore destro, comunque risolto nel breve. «Con lui decideremo insieme poco prima della partita se è il caso di rischiare», ha detto Di Franc ...

Lucchese, sette nuovi casi Covid: posticipata alle 20 la partita contro la Juventus U23

nel calcio arrivano sempre le opportunità di dimostrare già con la partita di domani di poter cambiare sia rotta che.... venerdì, 23 ottobre 2020, 21:38. La squadra ha ripreso ...

